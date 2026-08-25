¡Completa, poderosa, confiada y más! Danna revela íntimos detalles de su dueto con Belinda y del momento que vive como cantante

A días del estreno de la esperada colaboración entre Danna y Belinda, la cantante de 31 años revela cómo nació uno de los duetos pop más esperados del año. Por otro lado, Danna asegura que con su segundo EP retrata a la mujer sensual y madura en la que se ha convertido. ¿Cómo entiende el amor Danna? ¿Alex Hoyer es un buen cómplice? Esto fue todo lo que compartió la cantante, quien dejó claro de qué va esta nueva etapa en su carrera.