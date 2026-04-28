Los casos de tifoidea salmonelosis pueden aumentar en la época de calor; estas son las señales que te ayudan a detectarlo

Los riesgos de la tifoidea salmonelosis aumentan en esta época del año, es por eso que especialistas en el tema nos cuentan cómo es que se adquiere esta enfermedad por medio de alimentos. Acude a tu vacuna para prevenir riesgos y recuerda que si viajas existe la conocida “vacuna del viajero” la cual se recomienda en varios países de Asia.