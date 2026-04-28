José Ron confirma que terminó su relación con Lizy Martínez: “Hay que ser maduros y tomar decisiones”
El actor José Ron reveló ante los medios de comunicación que se encuentra soltero y aseguró que tiene un profundo agradecimiento a Lizy Martínez.
José Ron no descarta la posibilidad de tener esposa y familia, aunque no lo está buscando actualmente, pero él está seguro de que es uno de sus sueños. El actor también comentó que terminó de manera muy consciente con Lizy y siempre la tiene en sus oraciones, pues vivió momentos muy bellos con ella.