¿Cómo son los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula? Esto contestó Omar Suárez, productor y amigo de la actriz

Luego de que Miguel, hijo mayor de Aracely Arámbula y Luis Miguel, fuera captado en el aeropuerto de la CDMX, el productor Omar Suárez reaccionó ante este hecho. Entre otras cosas, Omar Suárez reveló que los hijos de Aracely Arámbula han acudido varias ocasiones al teatro y siempre se les había respetado su vida privada. ¿Cómo son los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel? Esto contestó el productor.