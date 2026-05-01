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MasterChef 24/7 | Leslie Gallardo y Antonio Betancourt encienden el 24/7 de MasterChef México con acceso exclusivo

Una transmisión en vivo que te mete directo al corazón de la cocina más famosa de México.

MasterChef México 24/7 arranca con una transmisión en vivo imperdible este 30 de abril de 2026, donde Leslie Gallardo y Antonio Betancourt llevarán a la audiencia detrás de cámaras con contenido exclusivo. En este formato sin pausa, podrás descubrir cada detalle, emoción y momento clave de la cocina más famosa de México, viviendo la experiencia como nunca antes.

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