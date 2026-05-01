Venga La Alegría | Programa 1 de mayo 2026 Parte 1 | Alexis Ayala tras su divorcio, Christian Nodal cancela concierto y pasarela de Cosplay

Christian Nodal supera la polémica sobre su supuesta ruptura con Ángela Aguilar, pero ahora se ve envuelto en una nueva, pues sus comentarios en conciertos han levantado rumores de un distanciamiento con su padre. ¡Viernes parrillero para disfrutar! El chef Rahmar nos enseña una receta para compartir en familia, mira el paso a paso para hacer Hot Dogs con carne a la parrilla. Disfruta de una pasarela de cosplay y toma inspiración para tu próximo disfraz.