¡Convierte tu árbol de navidad en un imán de buena suerte con este sencillo ritual!

El coach de vida, José Luis Álvarez, nos comparte un ritual para convertir el árbol de navidad en un imán de buena suerte invocando al arcángel Gabriel.

Venga La Alegría
TV Azteca

¿Sabías que tu árbol de navidad podría atraerte prosperidad, abundancia y fortuna? El coach de vida, José Luis Álvarez, nos comparte un sencillo y poderoso ritual para convertir el árbol de navidad en un imán de buena suerte invocando al arcángel Gabriel.

