El Taller de La Resolana | Flores el Patrón llega a El Taller de La Resolana y desata uno de los programas más divertidos
Osva y Tlaloc tuvieron que iniciar el programa sin su invitado de honor, pero la espera valió la pena. Flores el Patrón llegó a El Taller de La Resolana para compartir anécdotas insólitas y protagonizar una dinámica tan polémica como divertida.
El programa comenzó con incertidumbre cuando Osva y Tlaloc iniciaron la emisión sin su invitado especial. No Obstante, minutos después apareció Flores el Patrón, quien transformó la espera en una explosión de risas. Durante su participación en El Taller de La Resolana, el “Patrón” habló sobre los casos más extremos que ha vivido al entregar sus famosos arreglos florales, relatando situaciones incómodas, polémicas y sorprendentes que solo ocurren en su gremio. En una dinámica especial, los conductores y el invitado intentaron convencer al público de que “el patrón” merecía una nueva oportunidad tras diversos escenarios complicados. Entre bromas y confesiones, se vivió uno de los episodios más divertidos del programa.