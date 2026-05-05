Marjorie de Sousa explota por imágenes de ella hechas con IA. “Es una falta de respeto”
Marjorie de Sousa habla sobre las imágenes que han circulado de ella junto a Julián Gil y el hijo de ambos, que dan a entender una supuesta reconciliación.
Ya no sabemos qué es verdad y qué no, dijo Marjorie de Sousa a Venga La Alegría sobre las imágenes de ella que han circulado en redes sociales. En estas imágenes hechas con IA se miente sobre una supuesta reconciliación con Julián Gil y se les muestra a ambos con su hijo.