¿Cuántos festejaron en el Ángel de la Independencia tras la victoria sobre Ecuador? ¿Cuándo vuelve a jugar México? Todo explicado Con Peras y Manzanas
Sergio Sepúlveda explica Con Peras y Manzanas cuándo vuelve a jugar México y cuántos aficionados festejaron en el Ángel de la Independencia tras la victoria sobre Ecuador.
¡Más de un millón de asistentes! Las imágenes de los festejos en el Ángel de la Independencia, Reforma y otros puntos de México. ¿Cuándo volverá a jugar la Selección Azteca? Sergio Sepúlveda explica todo Con Peras y Manzanas.