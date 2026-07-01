“Mi feminidad no se se mide por unos implantes”, Laura Flores se retira las prótesis y habla de su próximo reencuentro con su exesposo
Luego de compartir por qué decidió retirarse los implantes, Laura Flores contó los detalles de su próximo reencuentro con su exesposo en los escenarios.
Laura Flores se enfrenta a la etapa de recuperación tras someterse a una cirugía de explantación de prótesis mamarias de emergencia. Además de explicar por qué decidió retirarse los implantes, Laura Flores contó los detalles del próximo reencuentro que tendrá con su exesposo en los escenarios.