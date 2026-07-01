¡La chef Lili tunde parejo a Lancer y a Michelle en MasterChef 24/7 y Flor Rubio lo celebra!
¿Se comportan como adolescentes? Flor Rubio no dudó en respaldar a la chef Lili por sus regaños a Lancer y a Michelle. Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7.
Los cocineros intentaron hacer el postre no logrado el domingo y Ixdit rompió las reglas y recibió su castigo por su platillo. Además, Lancer volvió a dar de qué hablar tras su discusión con la chef Lili, quien también regañó a Michelle. ¡Ojo a las confesiones de Jazmín! Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 30 de junio 2026.