¡Bien y de buenas! Danna comparte su experiencia tras aparecer en la portada de una importante revista de moda
Luego de aparecer en la portada de una importante revista de moda, Danna contó cómo le emocionó la noticia a su mamá y cómo ha sido la reacción de sus fans. Por otro lado, Danna contó cómo fue su experiencia en Harvard y sus impresiones sobre el concierto en puerta donde compartirá con otras grandes figuras de la música.