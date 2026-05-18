¡Es una gran madre! Benny Ibarra defiende a Paulina Rubio ante el juicio que enfrenta

Benny Ibarra describe a Paulina Rubio como una buena madre luego de que en el juicio que enfrenta la cantante contra su exesposo, se ha dicho lo contrario y se han mencionado agresiones y consumo de sustancias prohibidas. ¿Quién debería quedarse con la custodia del hijo de ‘La Chica Dorada’? Así reaccionó Benny Ibarra a los cuestionamientos antes de descartar por completo su regreso a Timbiriche.