¡Es una gran madre! Benny Ibarra defiende a Paulina Rubio ante el juicio que enfrenta
¿Paulina Rubio es una buena madre? Previo a descartar su regreso a Timbiriche, Benny Ibarra reaccionó a la polémica que enfrenta ‘La Chica Dorada’.
Benny Ibarra describe a Paulina Rubio como una buena madre luego de que en el juicio que enfrenta la cantante contra su exesposo, se ha dicho lo contrario y se han mencionado agresiones y consumo de sustancias prohibidas. ¿Quién debería quedarse con la custodia del hijo de ‘La Chica Dorada’? Así reaccionó Benny Ibarra a los cuestionamientos antes de descartar por completo su regreso a Timbiriche.