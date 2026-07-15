¿Eduardo Yáñez piensa en el retiro? Así reflexionó sobre su carrera el actor de 66 años
Eduardo Yáñez reflexionó sobre su carrera y los retos que ha enfrentado a nivel personal y profesional. ¿Piensa en el retiro? Así contestó el consagrado actor.
Con 66 años y una carrera consolidada, Eduardo Yáñez hace un balance de su vida y revela si aún le queda un sueño por cumplir. ¿Eduardo Yáñez ya piensa en el retiro? Esto contestó el consagrado actor tras confesar qué lo mantiene firme en su vida personal y profesional.