¡Exclusiva! Tras la destitución de Maribel Guardia como tutriz, Marco Chacón aclara cómo sucedieron los hechos

Luego de que se anunciara que Maribel Guardia ya no será la tutriz de su nieto José Julián e hijo de Imelda Tuñón, Marco Chacón albacea del menor, rompe el silencio y revela lo que realmente sucedió. Entre otras cosas, aclaró que no fue una situación repentina mostrando y explicando un documento legal completo.