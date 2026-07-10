Venga La Alegría | Programa 10 de julio 2026 Parte 2 | La Gran Final de El Torneo de La Alegría y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 10 de julio 2026, parte 2: Arleth Terán habla sin filtro sobre las aplicaciones de citas, Pipe Bueno reacciona a lo que dijo Sebastián Yatra sobre Ecuador en el Mundial, unos lindos gatitos en adopción y la buena obra de A Quien Corresponda. También, Cumbia Pedregal nos puso a bailar y la Gran Final de El Torneo de la Alegría. Además, jugamos 5 X 3, Bajan y Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!