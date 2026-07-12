Programa Completo 11 de julio 2026 | Parte 1 | Venga La Alegría Fin De Semana
Una mañana llena de sorpresas con invitados sorpresa, los datos curiosos de Erling Haaland y una divertida edición de la Marcha VIP en un solo lugar.
La primera parte de Venga la Alegría Fin de Semana del sábado llega con una combinación de secciones que estamos seguros te va a encantar. Si quieres revivir todo lo que ocurrió y disfrutar de los momentos que hicieron reír y disfrutar a todos, no te pierdas Venga la Alegría Fin de Semana.