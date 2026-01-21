¿Por qué es tan importante un abrazo para el bienestar? ¡Feliz Día del Abrazo! Aprovechamos la fecha para compartirte todo de esta imprescindible muestra de cariño
Aprovechando el Día Internacional del Abrazo, nos acompañó el psicoterapeuta Mario Guerra para platicarnos todo alrededor de esta muestra de cariño que pareciera sencilla, pero que tiene un enorme poder de conexión.
¿Por qué es tan importante un abrazo para el bienestar? ¿Cuáles son los efectos del abrazo? ¿Si te abrazan mucho te enfermas menos? Aprovechando el Día Internacional del Abrazo, nos acompañó el psicoterapeuta Mario Guerra para platicarnos todo alrededor de esta muestra de cariño que pareciera sencilla, pero que tiene un enorme poder de conexión con nuestros semejantes. ¿Cómo ayudan los abrazos al sistema inmunológico? ¿Cuáles son los 3 tipos de abrazo? ¿Qué provocan los abrazos al cerebro? ¡Toma nota y comparte!