"¡NO estarías orgulloso de mí!”, Paco de la O inquieta con un nuevo estremecedor y polémico video
¿¡Alertas por su estado de salud mental!? Paco de la O compartió un nuevo video en redes sociales donde se muestra muy afectado por la muerte de su padre.
El comportamiento de Paco de la O sigue dando de qué hablar y es que ahora compartió un nuevo video, luego de las declaraciones que Gaby Platas y Malu Carreras han hecho sobre la presunta violencia que vivieron a su lado. En las imágenes se aprecia a Paco de la O visiblemente afectado por la muerte de su padre. Aquí las inquietantes imágenes.