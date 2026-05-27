"¡NO estarías orgulloso de mí!”, Paco de la O inquieta con un nuevo estremecedor y polémico video

El comportamiento de Paco de la O sigue dando de qué hablar y es que ahora compartió un nuevo video, luego de las declaraciones que Gaby Platas y Malu Carreras han hecho sobre la presunta violencia que vivieron a su lado. En las imágenes se aprecia a Paco de la O visiblemente afectado por la muerte de su padre. Aquí las inquietantes imágenes.