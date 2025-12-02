inklusion logo Sitio accesible
¡Las emociones se manifiestan como síntomas en el cuerpo! Checa lo que nos explico Katia Castelo, especialista en inteligencia emocional

Katia Castelo, especialista en consciencia e inteligencia emocional, explicó la relación entre las emociones y los dolores corporales. ¡Ojo a las preguntas para ‘salir del piloto automático’!

TV Azteca

¿Sabías que nuestras emociones pueden manifestarse como síntomas en el cuerpo? Katia Castelo, especialista en consciencia e inteligencia emocional, nos explicó la relación entre las emociones y los dolores corporales. ¿Cómo identificar los dolores que vienen de las emociones? ¿Cómo controlar las emociones? ¡Ojo a las preguntas que la especialista nos compartió para ‘salir del piloto automático’!

