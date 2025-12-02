¡Las emociones se manifiestan como síntomas en el cuerpo! Checa lo que nos explico Katia Castelo, especialista en inteligencia emocional

¿Sabías que nuestras emociones pueden manifestarse como síntomas en el cuerpo? Katia Castelo, especialista en consciencia e inteligencia emocional, nos explicó la relación entre las emociones y los dolores corporales. ¿Cómo identificar los dolores que vienen de las emociones? ¿Cómo controlar las emociones? ¡Ojo a las preguntas que la especialista nos compartió para ‘salir del piloto automático’!