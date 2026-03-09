“El humor es el atajo que toma el ser para lidiar con el caos”, Freddy Ortega presenta su libro Sueños de un Pseudoactor
Freddy Ortega nos visitó para platicarnos sobre su libro Sueños de un Pseudoactor, donde cuenta la historia de su vida e imperdibles anécdotas con humor invitando a la reflexión. Checa los detalles que nos compartió sobre su reciente publicación.