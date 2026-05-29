Venga La Alegría | Programa 29 de mayo 2026 Parte 2 | Gran Final de Miss Alegría 2026
La Gran Final de Miss Alegría se vivió con muchas emociones de principio a fin, pero sólo una podría quedarse con la corona. ¡Revive la Gran Final completa de Miss Alegría 2026 en Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 29 de mayo 2026, parte 2: La Gran Final de Miss Alegría se vivió con muchas emociones de principio a fin. Las finalistas del certamen nos maravillaron con sus entrevistas a grandes personalidades del mundo del entretenimiento y conduciendo en vivo junto a personalidades consagradas. Después de revelar el sexto y el quinto lugar de Miss Alegría, el público hizo lo suyo y conocimos a la triunfadora del reality más tierno de la televisión: Victoria. ¡Revive la Gran Final completa de Miss Alegría 2026!