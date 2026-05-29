Venga La Alegría | Programa 29 de mayo 2026 Parte 2 | Gran Final de Miss Alegría 2026

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 29 de mayo 2026, parte 2: La Gran Final de Miss Alegría se vivió con muchas emociones de principio a fin. Las finalistas del certamen nos maravillaron con sus entrevistas a grandes personalidades del mundo del entretenimiento y conduciendo en vivo junto a personalidades consagradas. Después de revelar el sexto y el quinto lugar de Miss Alegría, el público hizo lo suyo y conocimos a la triunfadora del reality más tierno de la televisión: Victoria. ¡Revive la Gran Final completa de Miss Alegría 2026!