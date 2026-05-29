¿Quedó atrás la polémica del presunto auto robado? ¡Natanael Cano presenta su nuevo tequila!

¡Natanael Cano volvió a dar de qué hablar! Y es que esta vez se reveló una importante decisión judicial relacionada con el caso que ha enfrentado por la presunta posesión de un vehículo con reporte de robo. Aunque el cantante de corridos tumbados no se ha pronunciado al respecto, ya lanzó su nueva marca de tequila. ¿Cuánto cuesta la bebida? Aquí los detalles.