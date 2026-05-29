¡Polémica por definir la semana en el Sin Palabras! Revive el juego completo del 29 de mayo 2026
¿Punto bueno? La polémica llegó temprano en la definición del ganador de la semana en el Sin Palabras. ¿De qué color se pintó el mes? ¡Revive el juego completo!
El Pueblo ya se sentía con la victoria de la semana en el Sin Palabras, pero no contaba con el punto doble que metería al Favorito en el juego. ¡Ojo al punto que encendió la polémica con Tabata, Luz Elena y Kike! Revive el mejor juego del mundo mundial completo del 29 de mayo 2026.