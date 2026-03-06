"¡No le creo, sabe lo que hace!”, Hija de Carmen Salinas no acepta las disculpas de Saskia Niño de Rivera y advierte acciones legales

María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, arremetió contra Saskia Niño de Rivera, tras la disculpa pública de la activista por vincular el nombre de la fallecida actriz con presuntos ritos satánicos en su podcast. La hija de Carmen Salinas advirtió que no quitará el dedo del renglón y podría emprender acciones legales, pues considera que esto ha empañada la reputación de su madre.