¿Nuevo trabajo? ¿Prosperidad con la pareja? Conoce tu camino de vida con numerología y e ingeniería del destino
Larisa Cárdenas, numeróloga y coach de bienestar, respondió dudas sobre trabajo, prosperidad y salud, con base en la numerología y la ingeniería del destino.
¡Tu fecha de nacimiento podría revelar pistas sobre tu camino de vida! Larisa Cárdenas, numeróloga y coach de bienestar, compartió una dinámica para responder dudas con numerología e ingeniería del destino, evaluando ciclos y caminos del alma. ¡Toma nota y comparte!