Saskia Niño de Rivera aclara polémica con Ludwika Paleta y habla sobre supestas acciones legales

Saskia Niño de Rivera reveló que se comunicó con Ludwika Paleta luego de que el nombre de la actriz comenzara a ser señalado de supuestamente practicar rituales oscuros. La generadora de contenido también expresó que respeta a la actriz. Asimismo, aclaró si María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas ya tomó acciones legales en su contra.