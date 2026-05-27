Saskia Niño de Rivera aclara polémica con Ludwika Paleta y habla sobre supestas acciones legales
La influencer aseguró que respeta mucho a la actriz y lamentó la controversia que surgió en redes sociales.
Saskia Niño de Rivera reveló que se comunicó con Ludwika Paleta luego de que el nombre de la actriz comenzara a ser señalado de supuestamente practicar rituales oscuros. La generadora de contenido también expresó que respeta a la actriz. Asimismo, aclaró si María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas ya tomó acciones legales en su contra.