Ofrecen recompensa para encontrar a Ana Amelí, un asalto en Nuevo León y más; todo explicado Con Peras y Manzanas

El caos que dejaron las fuertes lluvias en Puebla con inundaciones y granizo, el incendio que habría ocasionado un rayo al sur de la CDMX, el asalto a una joyería en Nuevo León y la recompensa que ofrecen por información que ayude a encontrar a Ana Amelí; todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda.