“Prefiero quejarme del programa a andar de figurona calladita”, Carmen alza la voz y recibe una fuerte llamada de atención en MasterChef 24/7

Carmen cuestiona las dinámicas de MasterChef 24/7 y recibe una fuerte llamada de atención. Sin embargo, la participante no se quedó callada y se quejó del reality frente a sus compañeros. Un grupo cocinó langosta y otro lenguado, mientras una inocente preparación de mermeladas provocó una fuerte discusión entre Michelle y Edith. ¡Ojo a lo de la chef Lili con Ricardo! Revive los mejores momentos de MasterChef 2477 del 16 de mayo 2026.