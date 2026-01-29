“Estoy muy sorprendida y muy dolida”, Ingrid Martz rompe el silencio y habla de su divorcio
Por primera vez, Ingrid Martz habló sobre la difícil etapa que vive desde el año pasado, la separación de su esposo Rodrigo Luke, y reveló un episodio que aún no logra superar que su hija no pueda ver a sus padres tiempo completo. Entre otras cosas, compartió sus impresiones sobre el tema legal del divorcio.