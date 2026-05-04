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“Ella y yo nos reímos mucho": Jorge D’Alessio asegura que tiene buena relación con Marichelo, tras rumores de divorcio

¿Se darán otra oportunidad? Jorge D’Alessio revela que se encuentra bien con la mamá de sus hijos y se ríen juntos sobre todo lo que se ha hablado de su crisis matrimonial.

Se han hecho miles de rumores y especulaciones sobre la separación de Jorge D’Alessio y Marichelo, desde infidelidades hasta problemas en la intimidad y el integrante de grupo Matute respondió a los medios de comunicación sobre todo lo que se ha inventado sobre su crisis matrimonial.

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