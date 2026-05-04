MasterChef 24/7 | Poncho Cadena listo para MasterChef México 24/7; Adrián Herrera advierte: “aquí nada es gratis”

Poncho Cadena se declaró listo y agradecido por formar parte de MasterChef 24/7, un formato innovador que promete revolucionar la cocina a nivel mundial. El chef aseguró que está preparado para darlo todo en esta nueva etapa llena de exigencia. Por su parte, Adrián Herrera dejó claro que en esta competencia “ni el saludo es gratis”, destacando el nivel de disciplina y compromiso que se requiere. Además, recordó cómo desde 2015 ha sido testigo de la evolución del programa, subrayando los avances que han llevado a la cocina más famosa de México a otro nivel.

