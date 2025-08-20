Kike Mayagoitia enciende las redes con fotos en traje de baño de sus vacaciones en la playa

Uno de nuestros queridos conductores de Venga La Alegría, Kike Mayagoitia, deleitó a sus seguidoras con las imágenes que compartió de sus recientes vacaciones en la playa. El presentador viajó a su natal Tampico, Tamaulipas, donde disfrutó de unos días en familia entre arena, sol y mar.

En los comentarios de Instagram no solo halagan a Kike por su adorable familia, sino también por la manera en que presume su esculpido cuerpo en cada una de sus visitas a la playa.

Kike Mayagoitia viajó a Tampico con su familia y las fotos encienden las redes

Junto a su esposa, la modelo Cynthia de la Vega, y sus dos pequeños hijos, Kike estrenó un vehículo 4x4 en la playa y compartió postales que transmiten la alegría del viaje.

Crédito: Instagram. @kike_mayagoitia

Durante su estancia, la familia visitó algunos de los atractivos más conocidos de la región, como la Laguna del Carpintero, famosa por sus manglares, y la emblemática Playa Miramar.

Las fotos muestran a Kike disfrutando de los paisajes, pero también de la convivencia familiar, algo que sus fans aplaudieron con mensajes llenos de cariño. “Siempre tan fit y familiares”, les escribió alguien. También Luz Elena González, compañera de Kike en Venga La Alegría, les dijo que son una “hermosa familia”.

“La gente subestima la playa de Tampico, es hermosa”, escribió una usuaria de Instagram sobre las aguas cristalinas que tenían Kike y Cynthia como fondo. “Desde que conocí a mi esposo lo confirmé", respondió la modelo.

Crédito: Instagram. @kike_mayagoitia

Nacido en 1986, Enrique Mayagoitia forma parte de la familia Venga La Alegría desde hace ya 3 años; inició su trayectoria en Monterrey, en medios como Azteca Noreste. Es un conductor muy famoso no solo por su buen humor y carisma sino por ser un declarado amante del estilo de vida saludable; incluso ha incursionado en el fisicoculturismo, algo que se refleja en su atlética figura.

Crédito: Instagram. @kike_mayagoitia

Para buena suerte de sus miles de seguidoras, no es la primera vez que Mayagoitia comparte su gusto por el mar. En sus redes sociales es común encontrar imágenes donde combina su pasión por el ejercicio, unión familiar y amor por la naturaleza. Recientemente también estuvo en Playa del Carmen, en un viaje romántico que compartió con su esposa.