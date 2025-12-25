Esta es la mejor forma de uña para ti, según la forma en la que tienes tus dedos

Elegir la forma de uña correcta puede hacer una gran diferencia en la apariencia de tus manos. Según la forma y longitud de tus dedos, existen diseños que estilizan, equilibran y realzan tu manicura, ayudándote a lucir una manicura más bonita y favorecedora. Checa los motivos, según expertos.

Desde el portal Semilac dieron a conocer algo que muchas personas querían saber desde hace tiempo: ¿cuál es la mejor forma de unas para tu mano? De acuerdo a especialistas, las figuras de uñas ovaladas suavizan las manos y son perfectas para quienes buscan un look clásico y femenino; mientras tanto, los estilos más angulares, como la cuadrada o la almendrada, ofrecen una declaración de moda más audaz y contemporánea.

¿Por qué es importante saber qué forma de uña te conviene?

La silueta de la uña es la base de una manicura bien lograda. Esto no solamente marca la estética de tus manos, sino que también influye en cómo se aprecia la longitud y la elegancia de tus dedos.

Los stickers para uñas elevan el manicure al instante|Pinterest

De esta manera, una uña bien formada puede hacer que los dedos cortos parezcan más largos o que las manos anchas parezcan más estilizadas, por ejemplo.

Uñas largas o uñas cortas: ¿cuál es la mejor opción?

Tanto las uñas largas como las uñas cortas tienen sus propias ventajas, y elegir entre una u otra dependerá de tu estilo de vida, gustos personales y la comodidad que buscas en tu día a día.

De acuerdo al sitio web Nailistas, la manicura larga suele estilizar los dedos y permiten diseños más elaborados, aportando un look sofisticado y llamativo, aunque requieren mayor mantenimiento. Por su parte, las uñas cortas destacan por ser prácticas, fáciles de cuidar y elegantes, ideales para quienes prefieren un estilo sencillo y funcional.

uñas|Anna Sitnik/Getty Images

Al final, los especialistas sostienen que la mejor opción siempre será aquella que se adapte a tus necesidades y te haga sentir cómoda y segura.

Esto debes saber a la hora de elegir un estilo de uña