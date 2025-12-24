Estos son los signos que tendrán una Navidad que le cambiará la vida

Estamos a horas de poder celebrar Navidad , que es una de las fiestas más esperadas del año y los astros no descansan por lo que nos ha develado los signos que tendrán suerte en esta festividad.

¿Qué signos del zodiaco tendrán suerte en Navidad?

Si tu signo se encuentra en esta nota pues debes prestar atención a lo que te dicen los astros sobre las decisiones a tomar.

Capricornio

Te toca la carta El Diablo que significa dinero rápido y suerte. Podrías ganar el premio mayor. Al ser tu época de cumpleaños, mentalízate para pasarla increíble. Eres el signo más generoso y te gusta quedar bien con todos.

Te llega dinero extra por la venta de un coche o un bono laboral. Un nuevo amor te dará un gran regalo, pero un amor del pasado te buscará (cierra ese círculo). Estrenarás look y ropa en Nochebuena.

Salud: Cuídate de la gastritis provocada por el exceso de comida y bebida.

Tauro

Para ti tenemos la carta de La Fuerza te invita a sacar lo mejor de ti. Es vital dejar los rencores atrás y disfrutar la Nochebuena en paz con tus seres queridos. Si viajas, hazlo con tiempo para evitar olvidar detalles.

Tendrás mucha prisa por sacar pendientes laborales antes de las vacaciones. Organiza tus gastos para no excederte en los regalos. El 24 de diciembre podrías recibir un dinero extra (quizá en la lotería) y un regalo sorpresa.

Salud: Tu punto débil son la garganta y los pulmones; cuídate de los cambios de temperatura.

Géminis

El Emperador anuncia una semana mágica llena de regalos inesperados. La bendición principal será ver a tu familia reunida.

Te toca ser anfitrión o encargarte de los preparativos; compra todo con antelación. Recibirás una sorpresa muy especial de tu pareja y tendrás casa llena en la fiesta navideña. Te enterarás de un embarazo en la familia que traerá alegría.

Atención: Sé muy cauteloso si manejas juegos pirotécnicos.

Tienes que tener cautela.

Cáncer

A Cáncer le toca la carta El Loco te dice que es momento de reinventarse. El tiempo es lo más valioso, así que vive el "aquí y ahora". Tu sentimentalismo estará a flor de piel; sentirás que por fin llega la persona indicada para formalizar un compromiso.

Recibirás una invitación de viaje para Año Nuevo; di que sí. Evita opinar en discusiones familiares (especialmente sobre herencias) durante la cena; déjalo para otro día. Te llega una propuesta de negocio y actualizas tu visa.

Salud: Cuidado con el dolor de cintura y huesos por el cambio de clima; abrígate bien.

