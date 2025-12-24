Actor de K-Dramas venció el cáncer y así lo presumió

Un mensaje de esperanza se instauró en el perfil de esta importante estrella surcoreana. El actor anunció en sus redes sociales que superó triunfantemente el cáncer que le doblegó en junio de 2025. Por eso, el internet se llenó de buenos mensajes ante una noticia que muchos querían leer dentro del contenido de Cha Hyun Seung.

¿Cómo se vivió el proceso de recuperación de este actor de K-Dramas?

A mitad de año se dio a conocer la trágica noticia de que el ícono asiático fue diagnosticado con leucemia. A los 34 años recibir una noticia así le puso en un punto bajísimo en todos los aspectos. Él mismo compartió su proceso, donde se sometió a tratamientos de quimioterapia sumamente agresivos. Y tras los últimos exámenes médicos, se le indicó que no existen partículas cancerígenas en su cuerpo.

Cuando se encontraba en un punto muy gratificante de su carrera, se vio interrumpido por aquel colapso que le hizo llegar a urgencias. Sin embargo, sus palabras son de agradecimiento en lo que definió como un regalo de Navidad.

"Me di cuenta en ese momento de que el dolor no es tan malo. Incluso este dolor es parte del proceso de mantenerme vivo. Empecé a reír desde entonces. Parece que hubiera recibido un regalo de Navidad. Quiero decirle a todos los pacientes que están luchando en este mismo momento, que yo sé que te vas a recuperar. Yo sé que estás cansado de seguir luchando pero nunca dejes ir esa sonrisa ni la esperanza. Voy a orar por ti con todo mi corazón".

¿Quién es este actor de K-Dramas que se recuperó del cáncer?

Cha Hyun Seung es uno de los rostros más importantes de la industria del entretenimiento surcoreano. Su vida pública comenzó siendo bailarín de K-Pop, posteriormente incursionó en la actuación y se hizo completamente reconocido a nivel mundial tras actuar en Cielo para Dos. Después estuvo en shows como Habilidad física: 100, donde mostró sus dotes físico-atléticos.

Ante eso, vivió este proceso que lo llevó al extremo y hoy solo piensa en recuperar poco a poco su vida, la cual vivió un reto que lo marcará para siempre.