Horóscopo de Nana Calistar hoy, 25 de diciembre para cada signo; conoce lo que los astros traen para ti en esta Navidad
¿El amor se aproxima? Esto es lo que el Horóscopo de Nana Calistar trae para ti este jueves 25 de diciembre de Navidad.
El amor como la abundancia preparan nuevos ciclos en este fin de año, los astros se preparan para cerrar un capítulo e iniciar uno nuevo lleno de grandes cosas, pero el camino no será sencillo. Nana Calistar nos explica que también es necesario soltar y aprender a ver con el corazón para ir por lo que tanto queremos.
La prosperidad se acerca a cada signo a su paso, pero dependerá de cada uno y lo listo que esté para dar el siguiente paso, aún con miedo, esta Navidad Nana Calistar te cuenta lo que los astros traerán a tu vida.
¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, 25 de diciembre?
Una amistad podría empezar a desarrollar sentimientos más allá por ti; ya no es cariño, ya es calentura… Si no te interesa y no tienes intenciones similares, no des alas, no contestes de madrugada y no mandes indirectas, porque podrías lastimarle. En el amor hay movimientos fuertes; si tienes pareja, los celos y las inseguridades saldrán a la orden del día. Aclara lo que dices y sientes, porque no es lo mismo cariño por costumbre que amor de verdad.
¿Qué dice el horóscopo de Acuario hoy, 25 de diciembre?
Cuida tu peso porque eres de subir rápido si te descuidas y sabes que en estas fechas la comida abunda… No es estética, es salud; si no te pones a trabajar, luego ni la ropa de diciembre te va a cerrar. Deja de querer salvar a medio mundo, porque mientras tú resuelves vidas ajenas, tu felicidad anda más que descuidada. Estás cargando problemas que no te pertenecen; no todo lo que te cuentan tienes que arreglarlo tú.
¿Qué dice el horóscopo de Capricornio hoy, 25 de diciembre?
Es hora de hacer tu corazón un poquito más duro, no frío, pero sí inteligente, recuerda que hay una gran diferencia, así evitarás que te dañen. Confía en quien confía en ti y ama a quien te ama, no a quien te ilusiona, por más simple que suene es de reflexionar. Vas a dejar de sentir amor y necesidad por esa persona que te movió el mundo pero nunca se decidió; te va a doler, pero también te va a liberar.
¿Qué dice el horóscopo de Sagitario hoy, 25 de diciembre?
Lo que te roba el corazón no es el físico, sino cómo te tratan, ¡Anotatelo bien!. No seas tan exigente con apariencias o vas a repetir la historia donde te fueron infiel o trataron mal todo por fijarte en lo que brilla, no en lo que vale. En el trabajo habrá estrés, pero también reconocerás el cariño real de quienes te rodean y valoran. Te llega dinerito extra; úsalo sabiamente, no lo avientes en caprichos.
¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, 25 de diciembre?
Cada nuevo inicio trae oportunidad, pero también miedo… y no pasa nada, es normal. El miedo también se usa como motor y como brújula. Podrías entrar en una etapa donde no sabrás para donde ir pero antes de moverte piensa: ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? y ¿Qué estás soportando solo por costumbre? Porque una cosa es amar y otra bien distinta es aguantar humillaciones disfrazadas de cariño.
¿Qué dice el horóscopo de Libra hoy, 25 de diciembre?
Siempre tan preocupado por tu familia y la gente que quieres; traes un corazón bonito y bien noble, pero no por eso tienen qué abusar de tu voluntad. Tu bondad te ha hecho caer y más de uno la ha usado como tapete para limpiarse los zapatos. Ya no esperes que la vida te de otro sacudidón para reaccionar. Abre los ojos antes de que la realidad te los abra a la mala... Es tiempo de pensar más en ti, en tu bienestar y en recuperar lo que te pertenece.
¿Qué dice el horóscopo de Virgo hoy, 25 de diciembre?
Se va a alejar una persona que te movía el alma, pero no corras detrás; quien se quiere ir que se vaya, y que cierre la puerta suavecito, así de simple. Si lo retienes, solo te expones a que juegue contigo y tú no estás para ser premio de consolación. Que te extrañen, no que te usen. Un trámite podría cancelarse y eso te va a decepcionar, pero no pasa nada, lo que no se da es porque algo mejor te está esperando.
¿Qué dice el horóscopo de Leo hoy, 25 de diciembre?
Vas a extrañar a alguien de tu pasado que significó mucho, pero mientras sigas mirando para atrás no vas a poder construir nada nuevo... Por eso, no te aferres, que tú no naciste para rogarle a nadie. Acuérdate de cada caída que has tenido, porque eres muy de encariñarte con la misma piedra y hasta ponerle moño.
¿Qué dice el horóscopo de Cáncer hoy, 25 de diciembre?
No desconfíes tanto de la persona que te gusta, no todos vienen a repetir lo del pasado. Esa persona ya vivió cosas fuertes y no quiere volver a lo mismo, así que si quieres algo estable, construyan, no destruyan, comunícate. Cuida tu dieta porque eres de subir de peso rapidito si te descuidas. Eres noble, cambiante y con corazón grande; te afecta el dolor ajeno y te duele no poder ayudar como quisieras. Pero primero tú, luego tú, y después tú.
¿Qué dice el horóscopo de Géminis hoy, 25 de diciembre?
Andas con cambios de humor muy repentinos… Mucho ojp. Se ve infección en anginas o dolor de cuerpo, así que no te hagas el valiente y cuídate de estos climas. Proponte metas y sueños sin andar rindiendo cuentas a quien ni le importa o andar arrastrándote por quien no te hace caso, recuerda, el amor propio es primero.
¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, 25 de diciembre?
Cambia de caminos, porque si sigues pisando donde mismo, vas a volver a toparte con los mismos errores, las mismas mentiras y los mismos cuernos que ya conoces... No te aferres a lo que ya te falló, porque se repetirá. Dolores musculares y cansancio emocional se harán presentes, así que cuida tu cuerpecito y descansa, recuerda que el cuerpo también habla cuando el alma ya no puede. No creas en palabras, cree en hechos.
¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, 25 de diciembre?
Tu familia necesita más de ti de lo que crees; no descuides a quienes te aman por andar atendiendo situaciones y personas que no te dejan ni paz, ni dinero, ni enseñanzas. Recuérdate que tú no naciste hostil, la vida, la gente y los golpes de la vida te moldearon. Aun así, no te quiebres por nadie y habla siempre lo que sientes, que lo que no se dice se pudre en el pecho.