Kike Mayagoitia rompe el silencio y habla sobre lo que fue su experiencia en La Granja VIP

Este martes tras más de un mes por fin tuvimos de regreso en Venga La Alegría a nuestro querido conductor Kike Mayagoitia y además de recibirlo con todo el cariño que se merece tras su salida de La Granja VIP, nos dio sus primeras palabras en exclusiva y dejó ver un poco de lo que fue su estancia en el reality.

La sexta semana de La Granja VIP nos dejó momentos cada vez más picantes e inesperados y dentro de estos, vimos la salida de este granjero, quien tras volver a Venga La Alegría, no se guardó nada e incluso habló sobre cómo se ha victimizado a Eleazar Gómez.

¿Cuáles fueron las primeras declaraciones de Kike Mayagoitia tras salir de La Granja VIP?

Una vez llegando a Venga La Alegría, Kike habló sobre “el golpe de realidad” de lo que es enterarse de lo que pasa en el día a día, donde una de sus grandes sorpresas fue el apoyo a “El Muro”, como se le conoce a la alianza de Alfredo Adame y Eleazar Gómez, a lo que Kike dijo lo siguiente:

“Creo que en este tipo de situaciones la gente siempre toma dos posturas: una u otra.

Una: se da cuenta de lo que está pasando afuera y dice “Ay adentro se siente diferente”

Dos: Te mantienes firme en tu postura y en mi caso es mantenerme firme en mi postura”.

Lo que yo mostré allá adentro es lo que sigo pensando. Me sorprende que están pasando cierta cosas afuera con la que la gente está empatizando que son por lo general, las mismas cosas que condenarían. Son las mismas casas que señalarían, que dirían, eso no lo queremos para nuestros hijos, no lo queremos para nuestra sociedad, sin embargo entiendo también que es un show.”.

¿Qué dijo Kike Mayagoitia de Eleazar Gómez?

Nuestro Kike expresó su sentir sobre lo que conllevó vivir día a día con Eleazar Gómez, a quien probablemente tiene en un concepto definido por el cómo expresó los hábitos de este; cuando hablaba con sus compañeros de programa, les comentó lo siguiente:

“Imagínense que todos ustedes están de acuerdo en que orina la taza del baño, no le jala, acabas de limpiar el baño y entra con las botas llenas de lodo y acabas de limpiar, se lava las manos y tira el agua al piso".

Además de estos momentos pocos gratos que pasó conviviendo con Eleazar Gómez, Kike destacó su amistad con Alberto “El Patrón” Del Río, César Doroteo y “La Bea”, a quienes destacó como personas auténticas, además de agradecer la oportunidad de haber formado parte de un proyecto como La Granja VIP.