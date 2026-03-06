¡Kristal Silva y Tabata Jalil hace una muestra del pilates reformer en Ponte Bonita!
Si quieres mejorar tu postura, tonificar los músculos y aumentar la flexibilidad, checa esta efectiva propuesta de pilates. ¡Kristal Silva y Tabata Jalil comprobaron los ejercicios!
Si quieres mejorar tu postura, tonificar los músculos y aumentar la flexibilidad, checa esta efectiva propuesta de pilates. Kristal Silva y Tabata Jalil comprobaron los ejercicios para fortalecer abdomen, espalda y pelvis. ¡No pierdas detalle!