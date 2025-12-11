¡Sacó ‘los prohibidos’! Así se lució Lucero con Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional

Los Ángeles Azules hicieron vibrar el ‘Coloso de Reforma’ con una invitada de lujo: Lucero. Y es que la consagrada cantante ‘sacó los prohibidos’ y se lució con las coreografías de la agrupación de Iztapalapa. Como era de esperarse, el Auditorio Nacional se convirtió en una gran pista de baile donde Los Ángeles Azules despidieron el 2025. ¡Ojo al reporte detallado y exclusivo de Sergio Sepúlveda!