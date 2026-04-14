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¡Malcolm el de en Medio en Venga La Alegría! Revive la entrevista completa con Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Kennedy Masterson

Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Kennedy Masterson, nos acompañaron en Venga La Alegría para platicar sobre Malcolm el de en Medio en México, la serie que marcó una generación.

Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Kennedy Masterson, nos acompañaron en Venga La Alegría para platicar sobre el éxito que ha tenido Malcolm el de en Medio en México y también compartieron impresiones y anécdotas, desde el estreno de la primera temporada hace más de veinte años hasta el estreno de Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta. ¡Checa todo lo que nos contaron los protagonistas de la serie que marcó una generación!

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