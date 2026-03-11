¡Justicia! La mamá y el abogado de la niña violentada alzan la voz y explican la actualidad del caso legal

Lo que debió ser una salida tranquila al médico, se convirtió en un episodio de indignación y alarma. Una niña que estaba con su abuela fue violentada por un sujeto y les cambió la vida para siempre. Estrella Garnica, mamá de la pequeña acosada, y el abogado Marco Antonio Chávez, nos acompañaron para contarnos el estado de salud de la niña agredida y de los avances en materia legal sobre el caso.