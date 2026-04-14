Despechadas: ¿Manoella Torres dedicará un tema a Cristian Castro en el próximo concierto?

Rocío Banquells abre el corazón y confiesa cómo enfrenta el duelo de la pérdida de su hermano; María del Sol revela cómo fue que perdió 29 kilos y Denisse de Kalafe compartió cómo lleva su recuperación de la cirugía de rodilla. Previo a estas declaraciones, Rocío Banquells y María del Sol le contestaron a Hugo Mejuto por el nombre de ‘Grandiosas’. ¿Habrá dedicatoria de Manoella Torres a Cristian Castro en el próximo concierto de Despechadas?