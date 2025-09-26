inklusion logo Sitio accesible
“No para de trabajar, no para de entregarse”, Mariana Treviño elogia la carrera de Belinda

Ante las imágenes de Belinda junto a David Beckham, Mariana Treviño no dudó en elogiar su carrera y aseguró que “lo que ella quiere lo logra”. ¡Aquí los detalles!

Ante las imágenes de Belinda junto a David Beckham, Mariana Treviño no dudó en elogiar su carrera y aseguró que “lo que ella quiere lo logra”, pues “sabe muy bien” a dónde quiere llegar. Además, se pronunció sobre la reciente lesión de su compañera en Mentiras.

