¿Ya Supiste? | Toda la información que te perdiste en las vacaciones de Año Nuevo

En este programa hicimos una recapitulación de TODO lo que ha pasado en la primera semana del Año Nuevo 2026 en el mundo de los espectáculos. Desde la celebración de los artistas venezolanos que radican en México por la captura de Nicolás Maduro hasta las declaraciones de Luis Felipe Tovar ante la ruptura de Candela Márquez y Alejandro Sanz.