Maribel Guardia hace desgarradoras declaraciones sobre el cumpleaños de Julián Figueroa y el Día de las Madres
Maribel Guardia reveló a Venga La Alegría qué hizo el 2 de mayo para honrar la vida de su hijo, Julián Figueroa, en el que hubiera sido su cumpleaños número 31.
“Lo voy a celebrar siempre porque fue el día más feliz de mi vida”, dijo Maribel Guardia sobre el significado que tiene el Día de las Madres para ella. También habló con Venga La Alegría sobre el que hubiera sido cumpleaños número 31 de su hijo, Julián Figueroa.