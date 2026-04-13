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"¡Uno hace con su cuerpo lo que quiere!”, Maribel Guardia responde a las críticas por los tatuajes en honor a su fallecido hijo

Maribel Guardia confiesa si le gustaría escuchar las canciones de su hijo en voces de otras artistas y reveló si se haría un tatuaje en honor a su nieto.

Aunque quedaron historias y letras en el tintero de Julián Figueroa, Maribel Guardia confiesa si le gustaría escuchar las canciones de su hijo en voces de otras artistas. Además, la consagrada actriz compartió si se haría un tatuaje en honor a su nieto.

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