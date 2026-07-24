¿Carmen o Claudia? ¿Quién merecía ganar el reto de la torre de milhojas en MasterChef 24/7?
La victoria de Carmen en el reto de la torre de milhojas desató las críticas y reacciones dentro y fuera del Mundo MasterChef 24/7. ¡Aquí los detalles!
La victoria de Claudia tras construir una torre de milhojas y las polémicas y reacciones que generó; las críticas y comentarios de Carmen, Michelle y Luis, quien rompió en llanto y confesó temerle a la repostería y más. ¡Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 23 de julio 2026!