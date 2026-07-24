“Es mejor poner distancia”, Ariel López Padilla reacciona a las polémicas de Ana Bárbara y su familia

Ariel López Padilla no cabe de la emoción y comparte cómo ha visto a María Levy en su nueva etapa como mamá y confiesa lo orgulloso que se siente de ella. ¿Cómo lleva Ariel López Padilla su rol como abuelo? Esto contestó el actor, quien también se pronunció sobre la polémica que rodea a Ana Bárbara y sobre el delicado momento que vive Coco Levy.